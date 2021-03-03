Американский спутник обнаружил новую постройку на ядерном полигоне КНДР

Разведка США утверждает, что на фотографиях полигона в Йондоктоне, которые сделал американский спутник, видно, что КНДР проводит скрытые работы. Об этом сообщил телеканал CNN.

Разведка США утверждает, что на фотографиях полигона в Йондоктоне, которые сделал американский спутник, видно, что КНДР проводит скрытые работы. Об этом сообщил телеканал CNN.

В Пентагоне считают, что этот полигон используется для хранения ядерного оружия. Американские эксперты Миддлберийского университета заметили на снимках новую постройку. Аналитики предположили, что она скрывает входы в подземные туннели с ядерным оружием КНДР.

"Изображения, опубликованные Maxar, указывают на пару входов в туннель в декабре 2019 года и новую похожую на здание структуру, которую видно (на снимках. — Прим. ред.) в феврале 2021 года", — заявляет профессор Джеффри Льюис.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщала, что Соединенные Штаты собираются подготовить новую стратегию в отношении КНДР. Вашингтон наметил курс на сдерживание Пхеньяна.

Дональд Трамп лично участвовал в переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему денуклеаризации Корейского полуострова. В 2018 году Пхеньян обязался сократить арсенал ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Однако на втором саммите в Ханое в 2019 году Трамп и КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.