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14:02   3 Марта 2021
Политика

Президент РФ выразил надежду на повышение уровня безопасности россиян

Президент РФ выразил надежду на повышение уровня безопасности россиян

Россияне ожидают большей эффективности от органов власти, заявил в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о всех уровнях власти, о всех государственных ведомствах, в том числе это касается правоохранителей, отметил глава государства во время выступления.

Путин выразил надежду, что сотрудники правоохранительных органов будут использовать весь потенциал для повышения уровня безопасности россиян.

Ранее аналогичное заседание президент РФ провел с коллегией ФСБ.

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#путин #россияне #правоохранители

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