Президент РФ выразил надежду на повышение уровня безопасности россиян

Россияне ожидают большей эффективности от органов власти, заявил в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел президент РФ Владимир Путин.

Россияне ожидают большей эффективности от органов власти, заявил в ходе заседания коллегии Министерства внутренних дел президент РФ Владимир Путин.

Речь идет о всех уровнях власти, о всех государственных ведомствах, в том числе это касается правоохранителей, отметил глава государства во время выступления.

Путин выразил надежду, что сотрудники правоохранительных органов будут использовать весь потенциал для повышения уровня безопасности россиян.

Ранее аналогичное заседание президент РФ провел с коллегией ФСБ.