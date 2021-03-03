Путин назвал привлечение подростков к незаконным акциям нарушением закона

Президент России Владимир Путин прокомментировал привлечение подростков к незаконным акциям в РФ.

Президент России Владимир Путин прокомментировал привлечение подростков к незаконным акциям в РФ.

По словам главы государства, для продвижения неприемлемого контента и распространения незаконной информации активно используется интернет.

"Мы никогда не должны забывать о том, что это наши дети. И работать нужно так, чтобы не создавать дополнительных угроз для их жизни и здоровья", — заявил Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

Российский лидер добавил, что некоторые хладнокровно используют детей для достижения своих целей. В соответствии с законом на это нужно незамедлительно реагировать, резюмировал он.