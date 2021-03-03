Путин положительно оценил работу МВД России в 2020 году

Работу Министерства внутренних дел России по итогам 2020 года положительно оценил глава государства Владимир Путин на расширенной коллегии МВД.

Работу Министерства внутренних дел России по итогам 2020 года положительно оценил глава государства Владимир Путин на расширенной коллегии МВД.

Министерству удалось успешно решить поставленные задачи, при этом все действия были выполнены грамотно, четко и без сбоев, заявил президент.

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