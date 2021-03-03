Путин призвал жестко пресекать пропаганду наркотиков в Сети

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал принять меры для пресечения пропаганды наркотиков в Сети.

Президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал принять меры для пресечения пропаганды наркотиков в Сети.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который предполагает штраф до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент РФ также отметил, что МВД следует наладить тесную связь с банками, интернет-провайдерами и сотовыми операторами для пресечения киберпреступлений.