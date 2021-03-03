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13:32   3 Марта 2021
Политика

МИД России сообщил о подготовке ответа на новые санкции США и ЕС

МИД России сообщил о подготовке ответа на новые санкции США и ЕС

Ответные меры на последние санкции, введенные США и Евросоюзом, уже прорабатываются, подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

За это можно не переживать, отметила Захарова. По ее словам, западные страны уже несколько раз проходили через российские контрмеры, поэтому сейчас многое из того, что они делают, кажется символическим.

Брюссель накануне впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан РФ в связи с арестом блогера Алексея Навального. В черный список Вашингтона попали 14 организаций с формулировкой "за производство биологического и химического оружия", а также конкретные лица и организации, в отношении которых будут применяться экспортные и визовые ограничения.

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