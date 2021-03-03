Совфед РФ увеличил размер штрафов за запрещенную политагитацию

Размер штрафов за агитацию в день тишины и в запрещенных для этого местах сегодня был значительно увеличен Советом Федерации РФ.

Размер штрафов за агитацию в день тишины и в запрещенных для этого местах сегодня был значительно увеличен Советом Федерации РФ.

Физические лица теперь за агитацию в день тишины перед выборами заплатят от 5 до 20 тысяч рублей штрафа. Должностные лица за то же самое правонарушение заплатят от 30 до 50 рублей, а юридические лица будут оштрафованы на сумму от 100 до 500 тысяч рублей. До сих пор эти штрафы составляли 1–1,5 тысячи, 2–5 тысяч и 20100 тысяч рублей соответственно.

Значительно возросли штрафы за размещение печатных агитационных материалов в непредназначенных для этого местах. Штрафы за изготовление агитационных материалов с нарушением требований закона также увеличились.