13:26 3 Марта 2021Общество
Вирусолог Оберемок рассказал, когда ждать окончания пандемии в России
Пандемия коронавируса может закончиться к 2022 году. Об этом в среду рассказал российский вирусолог Владимир Оберемок.
Пандемия коронавируса может закончиться к 2022 году. Об этом в среду рассказал российский вирусолог Владимир Оберемок.
Пандемия новой коронавирусной инфекции может завершиться к 2022 году, поделился специалист. Как уточнил Оберемок, этому событию должно способствовать формирование коллективного иммунитета среди граждан России.
Свежую информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются каждые 24 часа.