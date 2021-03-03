Вирусолог Оберемок рассказал, когда ждать окончания пандемии в России

Пандемия коронавируса может закончиться к 2022 году. Об этом в среду рассказал российский вирусолог Владимир Оберемок.

Пандемия коронавируса может закончиться к 2022 году. Об этом в среду рассказал российский вирусолог Владимир Оберемок.

Пандемия новой коронавирусной инфекции может завершиться к 2022 году, поделился специалист. Как уточнил Оберемок, этому событию должно способствовать формирование коллективного иммунитета среди граждан России.

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