Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:26   3 Марта 2021
Общество

Вирусолог Оберемок рассказал, когда ждать окончания пандемии в России

Вирусолог Оберемок рассказал, когда ждать окончания пандемии в России

Пандемия коронавируса может закончиться к 2022 году. Об этом в среду рассказал российский вирусолог Владимир Оберемок.

Пандемия новой коронавирусной инфекции может завершиться к 2022 году, поделился специалист. Как уточнил Оберемок, этому событию должно способствовать формирование коллективного иммунитета среди граждан России.

Свежую информацию о ситуации с коронавирусом в России можно узнать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Данные на сайте проекта обновляются каждые 24 часа.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#коронавирус #covid19 #оберемок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров