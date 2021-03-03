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13:22   3 Марта 2021
Происшествия

Суд в Казани отправил под домашний арест экс-главу управления Ростехнадзора

Суд в Казани отправил под домашний арест экс-главу управления Ростехнадзора

Приволжский райсуд Казани отправил под домашний арест бывшего главу управления Ростехнадзора Бориса Петрова по подозрению в получении крупной взятки. 

Мера пресечения в виде домашнего ареста продлится до 1 мая 2021 года. Петров возглавлял приволжское управление Ростехнадзора с 2005 по май 2020 года. Кроме того, он занимал должность министра экологии Татарстана.

Следствие полагает, что 64-летний подозреваемый с помощью посредника, который возглавлял челнинский территориальный отдел Ростехнадзора, получил более 1,4 млн рублей от директора одной из компаний за помощь в выдаче допуска в эксплуатацию электроустановки в Набережных Челнах. Расследование дела продолжается.

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