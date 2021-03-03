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12:49   3 Марта 2021
Происшествия

Власти Южной Кореи начали расследование гибели двух людей после прививки AstraZeneca

Власти Южной Кореи начали расследование гибели двух людей после прививки AstraZeneca

Южная Корея расследует два случая смерти пожилых пациентов после вакцинации прививкой от коронавируса AstraZeneca.

Первый трагический инцидент произошел с пациентом больницы по уходу за пожилыми людьми в городе Коян. Его госпитализировали с затруднением дыхания и симптомами сердечной недостаточности. В итоге пациент скончался, у него были проблемы с сердцем и сахарный диабет.

Другой пожилой пациент умер в городе Пхентхэк через четыре дня после прививки от коронавирусной инфекции. Врачи диагностировали цереброваскулярное заболевание, после которого у пожилого мужчины проявилась пневмония и сепсис.

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#южная корея #прививка #astrazeneca #коронавирус

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