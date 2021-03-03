Экс-полковник Захарченко добился снятия статуса "склонного к побегу"

Суд Москвы удовлетворил иск осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и снял с него статус склонного к побегу.

Суд Москвы удовлетворил иск осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и снял с него статус склонного к побегу.

Напомним, Захарченко госпитализировали в московскую больницу. По словам омбудсмена Татьяны Потяевой, у него системное заболевание отдельных органов. Она не сообщила точный диагноз осужденного.

Захарченко задержали в 2016 году по делу о взяточничестве. Правоохранители обнаружили во время обыска его дома почти 9 млрд рублей. Бывшего полковника приговорили к 12,5 году заключения. В январе текущего года против осужденного завели еще одно дело о коррупции.