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12:48   3 Марта 2021
Общество

Экс-полковник Захарченко добился снятия статуса "склонного к побегу"

Экс-полковник Захарченко добился снятия статуса "склонного к побегу"

Суд Москвы удовлетворил иск осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и снял с него статус склонного к побегу.

Напомним, Захарченко госпитализировали в московскую больницу. По словам омбудсмена Татьяны Потяевой, у него системное заболевание отдельных органов. Она не сообщила точный диагноз осужденного.

Захарченко задержали в 2016 году по делу о взяточничестве. Правоохранители обнаружили во время обыска его дома почти 9 млрд рублей. Бывшего полковника приговорили к 12,5 году заключения. В январе текущего года против осужденного завели еще одно дело о коррупции.

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