США обеспокоены новыми разработками оружия в России. Эксперты китайского издания Sohu сообщили, какие российские технологии наиболее тревожат Пентагон.

США обеспокоены новыми разработками оружия в России. Эксперты китайского издания Sohu сообщили, какие российские технологии наиболее тревожат Пентагон.

Эксклюзивный перевод китайской статьи приводит издание "ПолитРоссия".

США регулярно вводят санкции относительно России, но более решительных действий пока опасаются. Причиной является страх перед военным вооружением и мощью РФ, сообщают китайские аналитики.

Вашингтон неоднократно призывал союзников для объединения против Москвы. Такие действия вызваны большим страхом перед значительным арсеналом российского оружия. Наиболее пугающими являются гиперзвуковые ракетные комплексы, создание которых, по словам специалистов, являются отличным ходом РФ в военном противостоянии с США.

Наибольшую "опасность" для Вашингтона представляет стратегический военный комплекс "Авангард". Его гиперзвуковой снаряд способен за рекордно короткое время долететь до территории США.

"В Соединенных Штатах действует превосходная система ПРО, однако "Авангард" настолько хорош, что эту ракету невозможно перехватить из-за ее высокой скорости и непредсказуемой траектории полета, – констатируют авторы. – Помимо этого, в арсенале российских вооруженных сил есть еще два эффективных гиперзвуковых комплекса – "Кинжал" и "Циркон". В случае военного конфликта Россия, скорее всего, задействует эти ключевые виды оружия, и тогда армия США столкнется с большими проблемами".

В Вашингтоне осознают, что уступают России в военном потенциале. Китайские аналитики считают, что РФ создает ракетные комплексы в качестве средств самозащиты ввиду постоянного давления со стороны НАТО, а США может воспользоваться своими разработками для внезапной атаки. Аналитики Sohu отметили, что это должно вызвать настороженность в международном сообществе.