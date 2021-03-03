Песков ответил на заявления японских СМИ о Курилах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал материалы ряда японских СМИ, что Россия якобы может передать Токио Курильские острова.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал материалы ряда японских СМИ, что Россия якобы может передать Токио Курильские острова.

По словам Пескова, не стоит читать эти статьи, так как в Японии, а также в других странах, есть приверженцы ультравзглядов и те, кто пытается заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений.

"Не читайте эти СМИ", — заявил Песков российским журналистам на брифинге.

Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все спорные вопросы будут решаться в рамках двустороннего диалога, добавил пресс-секретарь президента РФ.