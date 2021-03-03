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12:38   3 Марта 2021
Политика

Песков ответил на заявления японских СМИ о Курилах

Песков ответил на заявления японских СМИ о Курилах

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал материалы ряда японских СМИ, что Россия якобы может передать Токио Курильские острова.

По словам Пескова, не стоит читать эти статьи, так как в Японии, а также в других странах, есть приверженцы ультравзглядов и те, кто пытается заменить конструктивный подход к перспективам развития двусторонних отношений.

"Не читайте эти СМИ", — заявил Песков российским журналистам на брифинге.

Россия дорожит отношениями с Японией и намерена их развивать, а все спорные вопросы будут решаться в рамках двустороннего диалога, добавил пресс-секретарь президента РФ.

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#россия #песков #япония #курилы

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