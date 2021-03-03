Молодые летчики впервые совершили полеты в условиях низких температур в Заполярье

Экипаж успешно справился с пилотированием и бомбардировкой по целям условного противника. В Сети появилось видео с места событий.

Экипаж успешно справился с пилотированием и бомбардировкой по целям условного противника. В Сети появилось видео с места событий.

Учебные полеты совершили молодые военные в Мурманской области. Тренировки происходили под руководством опытных инструкторов.

Экипажи отработали взлет и посадку, а также полет по намеченному маршруту. Летчики и штурманы взаимодействовали с группой руководства, что позволило успешно выполнить тактическое бомбометание по целям условного противника.

В тренировочном мероприятии участвовали пять самолетов Ту-22МЗ, а также более десяти единиц наземной техники.

Помощник командира корабля отметил, что данные упражнения в воздухе выполнялись впервые. Ранее отработка тактического бомбометания происходила на тренажере, сообщил лейтенант Олег Бортник.

Тренировочный процесс происходил в условиях низкого температурного режима.