Песков назвал санкции США и ЕС вмешательством во внутренние дела России

Новые санкции против РФ, введенные ранее Соединенными Штатами и Евросоюзом, прокомментировали в Кремле.

Новые санкции против РФ, введенные ранее Соединенными Штатами и Евросоюзом, прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции сильно вредят отношениям России с США и Европой, которые и так уже находятся в не самом лучшем состоянии.

"Это ничто иное как вмешательство во внутренние дела России", — подчеркнул политик.

В Кремле вовсе не слышали ни о какой помощи РФ от США, которую американские власти намереваются прекращать. По словам Пескова, вскоре будут согласованы ответные ограничения с российской стороны.