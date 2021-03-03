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12:34   3 Марта 2021
Политика

Песков назвал санкции США и ЕС вмешательством во внутренние дела России

Песков назвал санкции США и ЕС вмешательством во внутренние дела России

Новые санкции против РФ, введенные ранее Соединенными Штатами и Евросоюзом, прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции сильно вредят отношениям России с США и Европой, которые и так уже находятся в не самом лучшем состоянии.

"Это ничто иное как вмешательство во внутренние дела России", — подчеркнул политик.

В Кремле вовсе не слышали ни о какой помощи РФ от США, которую американские власти намереваются прекращать. По словам Пескова, вскоре будут согласованы ответные ограничения с российской стороны.

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