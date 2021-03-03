Послы 27 стран ЕС продлили персональные санкции против РФ из-за Крыма

Послы Евросоюза согласовали продление персональных санкций против России по Украине на шесть месяцев.

Послы Евросоюза согласовали продление персональных санкций против России по Украине на шесть месяцев.

Согласно информации дипломатического источника ТАСС в Брюсселе, действия персональных ограничительных мер против России были согласованы на срок до 15 сентября 2021 года послами 27 стран ЕС.

"Послы согласовали решение об очередном продлении на шесть месяцев индивидуальных запретительных мер против физических и юридических лиц России и Украины за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины", — сообщил дипломат.

Крымский полуостров вошел в состав Российской Федерации в 2014 году, когда большая часть жителей региона проголосовала за присоединение территории к России во время референдума. В Кремле неоднократно отмечали, что Москва не подвергает сомнениям свой суверенитет над Крымом.