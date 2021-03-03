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12:28   3 Марта 2021
Общество

Песков назвал заявление США о связи ФСБ с "отравлением" Навального возмутительным

Песков назвал заявление США о связи ФСБ с "отравлением" Навального возмутительным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возмутился заявлению Соединенных Штатов о "причастности" ФСБ к "отравлению" блогера Алексея Навального.

Официальный представитель Кремля указал, что утверждения американских властей о якобы связи службы с ситуацией вокруг Навального беспочвенны и возмутительны.

Ранее разведка США заявила, что ФСБ якобы причастна к "отравлению" блогера Алексея Навального. Об этом в разговоре с прессой заявил высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.

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#песков #кремль #навальный

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