12:28 3 Марта 2021Общество
Песков назвал заявление США о связи ФСБ с "отравлением" Навального возмутительным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возмутился заявлению Соединенных Штатов о "причастности" ФСБ к "отравлению" блогера Алексея Навального.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков возмутился заявлению Соединенных Штатов о "причастности" ФСБ к "отравлению" блогера Алексея Навального.
Официальный представитель Кремля указал, что утверждения американских властей о якобы связи службы с ситуацией вокруг Навального беспочвенны и возмутительны.
Ранее разведка США заявила, что ФСБ якобы причастна к "отравлению" блогера Алексея Навального. Об этом в разговоре с прессой заявил высокопоставленный представитель администрации Соединенных Штатов.