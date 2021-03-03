Умер звезда сериала "Сваты" Иван Марченко

Актер Иван Марченко скончался в Киеве после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе студии дубляжа LeDoyen Studio.

Актер Иван Марченко скончался в Киеве после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе студии дубляжа LeDoyen Studio.

Несколько лет назад врачи поставили артисту страшный диагноз — рак кости. Он перенес несколько курсов лечения и операций.

"После длительной отчаянной борьбы со страшной болезнью нас покинул талантливый актер, режиссер и прекрасный человек Иван Марченко. Светлая память. Нам тебя будет очень не хватать", — говорится в сообщении пресс-службы.

Иван Марченко родился в Харькове в 1977 году и окончил Харьковский университет искусств им. Котляревского. Был актером Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки в Киеве. Зрители помнят его по сериалу "Сваты". Также он снимался в таких картинах, как "Ментовские войны. Одесса", "Возвращение Мухтара" и других.