Депутат Журова назвала Навального инструментом противостояния Запада с РФ

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новые антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза.

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала новые антироссийские санкции со стороны США и Евросоюза.

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам, блогер Алексей Навальный для Запада стал инструментом для введения ограничений в отношении России. Журова добавила, что Москве так и не удалось добиться подтверждения якобы отравления Навального. Депутат назвала обвинения со стороны ЕС свободными фантазиями.

"В момент посадки самолета с больным в Омске в аэропорт поступил анонимный звонок о том, что воздушная гавань якобы заминирована. Кто-то пытался внести сумятицу", — рассказала парламентарий.

Позднее выяснилось, что звонок совершили с территории ФРГ, о чем говорилось на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заключила Журова.

Ранее Министерство торговли США опубликовало новый черный список в отношении России. Вашингтон объявил русские компании "угрозой человечеству".