Полиция оцепила место взрыва в нидерландском городе Бовенкарспеле

Мощный взрыв прогремел неподалеку от центра тестирования на COVID-19 в Бовенкарспеле в Нидерландах. Об этом в среду, 3 марта, сообщила местная полиция в соцсети Twitter.

Мощный взрыв прогремел неподалеку от центра тестирования на COVID-19 в Бовенкарспеле в Нидерландах. Об этом в среду, 3 марта, сообщила местная полиция в соцсети Twitter.

По данным правоохранительных органов, в результате взрыва разбилось порядка пяти окон. Из-за инцидента никто не пострадал. Сейчас полиция занимается выяснением причин взрыва. Правоохранители оцепили место происшествия. По предварительной информации от Нидерландской телерадиовещательной корпорации, около центра тестирования на коронавирус взорвалась труба.