Анекдот Норкина об арбузах заставил гостей студии смеяться

Ведущий политического ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин рассмешил студию одесским анекдотом об украинском депутате Вадиме Рабиновиче и арбузах.

Ведущий политического ток-шоу "Место встречи" Андрей Норкин рассмешил студию одесским анекдотом об украинском депутате Вадиме Рабиновиче и арбузах.

Гости передачи обсуждали в прямом эфире публикацию западного издания Bloomberg о ситуации с ценами на продукты в России. По мнению авторов информационного агентства, Россия превратилась в "горячую точку" на продуктовой карте мира.

Один из политологов, присутствовавших в студии, заявил, что при государственном регулировании цен на картошку перешел бы на другой продукт, цена на который устанавливается рынком. В ответ на это Норкин вспомнил старый украинский анекдот.

"Сидит Рабинович с маленьким Йосиком на "Привозе", продает арбузы. Перед ним стоит бумажка: "Один арбуз – 3 рубля. Три арбуза – 10 рублей". Идет мужик, увидел бумажку, хмыкнул, взял один арбуз, дал 3 рубля, взял второй, положил еще 3 рубля, берет третий, снова 3 рубля выкладывает и говорит: "Ну что, старик, я взял три арбуза всего за 9 рублей. Не умеешь ты торговать". И ушел. Рабинович ему смотрит вслед, поворачивается к Йосику и говорит: "Вот так всегда. Зачем-то берет три арбуза вместо одного, а потом еще учит меня коммерции", — завершил анекдот Норкин.

Гости ток-шоу оценили шутку по достоинству. Студию наполнили аплодисменты и смех.