Ушел из жизни спортивный комментатор Юрий Розанов, который продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием.

Ушел из жизни спортивный комментатор Юрий Розанов, который продолжительное время боролся с онкологией.

Розанов скончался на 60-м году жизни, об этом сообщил комментатор "Матч ТВ" Михаил Моссаковский. В июне 2020 года Розанов рассказал в интервью, что борется с раком мозга. Врачи поставили ему диагноз в январе 2019 года.

"Умер Юра Розанов. Через 15 минут эфир. Не знаю, как работать", — написал Моссаковский в своем Twitter.

Юрий Розанов комментировал трансляции футбольных и хоккейных матчей. В 2012 году он вместе с Сергеем Крабу получил премию ТЭФИ в номинации "Ведущий спортивной программы".