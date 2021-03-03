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12:00   3 Марта 2021
Армия

Силовики ВСУ выпустили 100 мин по населенному пункту в Донбассе

Силовики ВСУ выпустили 100 мин по населенному пункту в Донбассе

Украинские силовики выпустили по югу Донецкой Народной Республики 100 мин калибра 82 миллиметра. Об этом заявил представитель ДНР в СЦКК.

Под обстрел украинских военных попало село Ленинское, которое располагается на юге ДНР. Бойцы ВСУ в течение часа обстреливали населенный пункт из минометов. Всего было выпущено около 100 мин калибра 82 миллиметра.

"Сегодня в течение часа вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел по Ленинскому с применением минометов калибра 82 миллиметра, выпустив по данному населенному пункту 100 мин", — заявляет представитель ДНР в СЦКК.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что, по предварительным данным, жертв нет. Оперативная группа представительства ДНР отправилась на место происшествия для того, чтобы зафиксировать последствия обстрела и начать проведение разбирательств.

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#донбасс #украина #днр

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