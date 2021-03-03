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12:05   3 Марта 2021
Россия

Подельникам миллиардера Грудинина «светит» уголовное дело за рейдерский захват

Подельникам миллиардера Грудинина «светит» уголовное дело за рейдерский захват

Группа лиц, связанных с местным олигархом Павлом Грудининым, вторглась в Дворец культуры Совхоза им. Ленина. После ухода «захватчиков» администрация не досчиталась части имущества. Как рассказал «Политике Сегодня» директор муниципального учреждения Николай Жуков, инцидент произошел утром минувшей субботы.

«27 февраля, примерно в 8 часов утра, в здание Дворца культуры ворвалась группа лиц. Они забрали мебель и оборудование из вестибюля ДК – в том числе и имущество, которое принадлежит муниципальному бюджетному учреждению культуры “Центр культуры поселка Совхоз им. Ленина”», — поделился подробностями Жуков.

Он добавил, что написал заявление в полицию и ждет возбуждения уголовного дела «по факту хищения».

Данный инцидент – очередной эпизод войны, которую нечистый на руку местечковый олигарх Грудинин ведет с жителями поселка Совхоз им. Ленина. Сражение ведется за здание, построенное полвека назад. В минувшем году олигарх решил выгнать муниципальные кружки и секции, в которых бесплатно занимались дети.

Вместо этого коммерсант возжелал передать здание под управление своей подельнице, ранее замешанной в финансовых махинациях и попытках обанкротить известное на всю страну сельхозпредприятие.

Подельникам миллиардера Грудинина «светит» уголовное дело за рейдерский захват

Подельникам миллиардера Грудинина «светит» уголовное дело за рейдерский захват

Закон подельники «красного барина» не соблюдают уже давно. Несмотря на неоднократно выносимые постановления судебных инстанций, они по-прежнему блокируют работу ДК. Основное здание третий месяц стоит без света; еще в одном — нет ни света, ни тепла, ни воды с канализацией. При этом именно туда «красный барин» решил сослать местных почтальонов. Устав от постоянных жалоб на распоясавшуюся охрану, Грудинин поставил областное руководство «Почты России» перед выбором: платить больше денег — или выметаться.

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#рейдерский захват #грудинин #совхоз имени ленина

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