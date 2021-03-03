Подельникам миллиардера Грудинина «светит» уголовное дело за рейдерский захват

Люди олигарха ворвались в ДК Совхоза им. Ленина и вынесли часть имущества.

Группа лиц, связанных с местным олигархом Павлом Грудининым, вторглась в Дворец культуры Совхоза им. Ленина. После ухода «захватчиков» администрация не досчиталась части имущества. Как рассказал «Политике Сегодня» директор муниципального учреждения Николай Жуков, инцидент произошел утром минувшей субботы.

«27 февраля, примерно в 8 часов утра, в здание Дворца культуры ворвалась группа лиц. Они забрали мебель и оборудование из вестибюля ДК – в том числе и имущество, которое принадлежит муниципальному бюджетному учреждению культуры “Центр культуры поселка Совхоз им. Ленина”», — поделился подробностями Жуков.

Он добавил, что написал заявление в полицию и ждет возбуждения уголовного дела «по факту хищения».

Данный инцидент – очередной эпизод войны, которую нечистый на руку местечковый олигарх Грудинин ведет с жителями поселка Совхоз им. Ленина. Сражение ведется за здание, построенное полвека назад. В минувшем году олигарх решил выгнать муниципальные кружки и секции, в которых бесплатно занимались дети.

Вместо этого коммерсант возжелал передать здание под управление своей подельнице, ранее замешанной в финансовых махинациях и попытках обанкротить известное на всю страну сельхозпредприятие.

Закон подельники «красного барина» не соблюдают уже давно. Несмотря на неоднократно выносимые постановления судебных инстанций, они по-прежнему блокируют работу ДК. Основное здание третий месяц стоит без света; еще в одном — нет ни света, ни тепла, ни воды с канализацией. При этом именно туда «красный барин» решил сослать местных почтальонов. Устав от постоянных жалоб на распоясавшуюся охрану, Грудинин поставил областное руководство «Почты России» перед выбором: платить больше денег — или выметаться.