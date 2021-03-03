Парламентскую партию ФРГ "Альтернатива для Германии" подозревают в экстремизме

Служба государственной безопасности Германии причислила парламентскую партию "Альтернатива для Германии" к "подозреваемым в правом экстремизме".

Служба государственной безопасности Германии причислила парламентскую партию "Альтернатива для Германии" к "подозреваемым в правом экстремизме".

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel, ссылаясь на собственные источники.

Согласно сообщению немецкого издания, за партией "Альтернатива для Германии" может быть установлено частичное наблюдение.

Партия "Альтернатива для Германии была основана в 2013 году в Берлине евроскептиками, которые решили выразить свой протест против выделения миллиардов евро на спасение экономики Греции. В 2017 году партия набрала 12,6% на выборах в Бундестаг.