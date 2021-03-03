Колесников попросил дать Навальному минимум 12 лет за призывы вводить санкции против РФ

Скандальному блогеру Алексею Навальному может грозить 12 лет лишения свободы за государственную измену, считает общественный деятель Сергей Колясников.

Скандальному блогеру Алексею Навальному может грозить 12 лет лишения свободы за государственную измену, считает общественный деятель Сергей Колясников.

В СМИ появилась информация, что в ноябре 2020 года основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) дистанционно выступил на заседании комитета по международным делам Европейского парламента и призвал ввести против России ограничительные меры. В январе исполнительный директор фонда Владимир Ашурков опубликовал часть санкционного списка на своей странице в Facebook. По его словам, данную информацию Навальный предоставил ему для передачи западным правительствам, пишет Колясников в Telegram.

Накануне глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель сообщил о введении антироссийских санкций, предложенных основателем ФБК. В связи с этим Колясников обратился в ФСБ и АП с просьбой проверить действия Навального на предмет возможных нарушений статьи 275 УК РФ "Государственная измена", наказание которой предусматривает лишение свооды на срок от 12 до 20 лет. По мнению общественного деятеля, Навальный должен получить минимум 12 лет тюремного заключения.