Оперштаб сообщил о 10 535 новых случаях заражения коронавирусом в России

Медики выявили 10 535 больных COVID-19 за сутки в 84 регионах РФ.

Медики выявили 10 535 больных COVID-19 за сутки в 84 регионах РФ.

Клинических проявлений болезни не имели 12,5% пациентов, передает оперштаб. Также за сутки зафиксировали 452 смерти от инфекции. Выздоровели 15 694 россиян.

Наибольшее количество заболевших обнаружили в Москве. Это 1284 человека. Второе место по числу случаев заражения занял Санкт-Петербург. В городе выявили 962 больных.

Всего в 85 регионах страны зафиксировали 4 278 750 заболевших. Медики сообщили о 87 348 летальных исходов за все время и о 3 853 734 случаях выздоровления.