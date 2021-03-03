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11:15   3 Марта 2021
Политика

Жительница ЛНР заявила, что "не видит дороги" Донбасса на Украину

Жительница ЛНР заявила, что "не видит дороги" Донбасса на Украину

Жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) по имени Наталья дозвонилась в эфир украинского телеканала и рассказала, что большинство жителей Донбасса не полюбят Украину снова.

По словам Натальи, сама она очень любит Украину и плачет, когда слышит украинские песни, но не знает, как возвращаться в состав страны.

"Допустим, меня бог миловал, у меня все живы, а как тем людям, у которых маленькие детки погибли? Как им объяснить?" — поинтересовалась женщина у ведущих канала "Наш".

Жительница республики добавила, что "не видит дороги" Донбасса на Украину. Она отметила, что не видела никакой российской техники на территории ЛНР, после чего ее звонок якобы прервался, а эфир продолжился дальше, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).

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#донбасс #украина #лнр

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