Жительница ЛНР заявила, что "не видит дороги" Донбасса на Украину

Жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) по имени Наталья дозвонилась в эфир украинского телеканала и рассказала, что большинство жителей Донбасса не полюбят Украину снова.

Жительница Луганской Народной Республики (ЛНР) по имени Наталья дозвонилась в эфир украинского телеканала и рассказала, что большинство жителей Донбасса не полюбят Украину снова.

По словам Натальи, сама она очень любит Украину и плачет, когда слышит украинские песни, но не знает, как возвращаться в состав страны.

"Допустим, меня бог миловал, у меня все живы, а как тем людям, у которых маленькие детки погибли? Как им объяснить?" — поинтересовалась женщина у ведущих канала "Наш".

Жительница республики добавила, что "не видит дороги" Донбасса на Украину. Она отметила, что не видела никакой российской техники на территории ЛНР, после чего ее звонок якобы прервался, а эфир продолжился дальше, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).