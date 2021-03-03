Скопинского маньяка освободили после 17 лет заключения

Скопинский маньяк вышел на свободу из колонии в Саратовской области. Он отправился на поезде к месту проживания.

Скопинский маньяк вышел на свободу из колонии в Саратовской области. Он отправился на поезде к месту проживания.

Виктор Мохов отсидел 17 лет, 3 марта 2021 года у него истек срок наказания. В отношении отсидевшего будет установлен надзор на шесть лет по месту жительства. Ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, гулять ночью и покидать Скопинский район без разрешения.

Маньяк был осужден за похищение двух девочек-подростков, которых он в течение четырех лет удерживал в подземной темнице. Злоумышленник насиловал своих заложниц и избивал. Одна из девочек родила Мохову двух сыновей, который преступник подкинул в подъезды. В итоге маньяк был задержан, а девушки спасены.