В ДНР разрешили вести огонь по позициям украинских силовиков

Бойцам Народной милиции дали разрешение открывать упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек. Об этом сообщается в экстренном заявлении представителя УНМ ДНР.

Бойцам Народной милиции дали разрешение открывать упреждающий огонь на подавление и уничтожение огневых точек. Об этом сообщается в экстренном заявлении представителя УНМ ДНР.

ВСУ продолжают нарушать перемирие в дни заседания Контактных групп, сообщается в заявлении.

Действия украинских военных не позволяют выполнять мирные договоренности, которые были подписаны, а международные наблюдатели не реагируют на происходящее. Обстрелы ДНР со стороны ВСУ усиливаются и приобретают постоянный характер. В связи с этим было принято решение дать Народной милиции разрешение открывать огонь в ответ.

"В целях защиты населения от украинского террора подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника", — говорится в сообщении.

Экстренное заявление было опубликовано 3 марта 2021 года.