10:56 3 Марта 2021Политика
Совфед РФ предложил выделить уголовную статью для запрета треш-стримов
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула новую инициативу по поводу треш-стримов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула новую инициативу по поводу треш-стримов.
По словам сенатора, запрет подобных трансляций должен быть отражен в отдельной статье УК РФ. Она выступила на заседании палаты.
"Я бы тоже поддержала отдельную статью (в УК о запрете треш-стримов. — Прим. ред.). Мы не успеваем за вот этими новыми угрозами, которые появляются", — сказала Валентина Матвиенко.
Сенатор обратила внимание на серьезность угрозы треш-стримов. Она приобрела системный характер, пояснила спикер Совфеда.