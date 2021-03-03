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10:56   3 Марта 2021
Политика

Совфед РФ предложил выделить уголовную статью для запрета треш-стримов

Совфед РФ предложил выделить уголовную статью для запрета треш-стримов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула новую инициативу по поводу треш-стримов.

По словам сенатора, запрет подобных трансляций должен быть отражен в отдельной статье УК РФ. Она выступила на заседании палаты.

"Я бы тоже поддержала отдельную статью (в УК о запрете треш-стримов. — Прим. ред.). Мы не успеваем за вот этими новыми угрозами, которые появляются", — сказала Валентина Матвиенко.

Сенатор обратила внимание на серьезность угрозы треш-стримов. Она приобрела системный характер, пояснила спикер Совфеда.

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#ук #валентина матвиенко #треш-стримы

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