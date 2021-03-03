Президент Армении Армен Саркисян сел за стол переговоров с оппозицией

Армянский президент Армен Саркисян удовлетворил требование оппозиции о встрече.

Армянский президент Армен Саркисян удовлетворил требование оппозиции о встрече.

Руководство "Движения спасения Родины", объединившего в себе два десятка политических сил страны, которые выступили против премьер-министра Николы Пашиняна, во вторник, 2 марта, потребовало организовать для них встречу с главой государства. Требование оппозиции 3 марта было удовлетворено. Президент сел за стол переговоров с представителями политического движения. Лидеры оппозиции считают точку зрения армянского лидера "тревожной".