Илон Маск захотел основать новый город в Техасе

Предприниматель придумал название для поселения - Старбэйз. А также заверил, что в нем будут очень хорошо относиться к собакам.

Основатель американских компаний Tesla и SpaseX Илон Маск заявил, что планирует создать новый город в штате Техас — Старбэйз. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, площадь города будет значительно больше деревни Бока-Чика, где на данный момент расположен космодром SpaceX. Для создания Старбэйз Маск в 2014 году приобрел 37 гектаров земли, сейчас там работает более 500 человек.

Предприниматель добавил, что в Старбэйзе будут «очень хорошо» относиться к собакам, а его руководитель будет носить титул «дожа» («вождь, предводитель»). Предположительно, богатейший человек мира вложит в будущий проект 5000 биткоинов (около $247 млн по текущему курсу).

Very much so & its leader shall be The Doge https://t.co/VXmuW5c0y9