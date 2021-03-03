Пекин отреагировал на санкции США против Кремля по делу Навального

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало санкционные ограничения со стороны США и Европы в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Министерство иностранных дел Китая прокомментировало санкционные ограничения со стороны США и Европы в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Согласно тексту сообщения, ситуация вокруг российского блогера является внутренним делом Москвы. Стороннее вмешательство в дела суверенного государства является недопустимым, подытожили во внешнеполитическом ведомстве КНР.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу западных санкций. По ее словам, США всего лишь используют Навального в качестве повода для очередных рестрикций.