Американские военные обнародовали видео удара по базе США в Ираке в 2020 году

Центральное командование США опубликовало видеозапись атаки на американскую военную базу Айн эль-Асад, расположенную на территории Ирака. Кадры были получены с помощью БПЛА.

Центральное командование США опубликовало видеозапись атаки на американскую военную базу Айн эль-Асад, расположенную на территории Ирака. Кадры были получены с помощью БПЛА.

Американская база в Ираке была атакована 8 января прошлого года, однако видео обнародовали только сейчас. Кадры были показаны в эфире программы "60 минут" на канале CBS News.

Ответственность за нападение на военную базу США возложили на Тегеран, передает Федеральное агентство новостей.

Изначально Вашингтон всячески скрывал информацию о жертвах атаки. Сообщалось лишь, что в результате удара несколько военнослужащих получили ранения.

Иранские военные сообщили, что в результате атаки погибли более 80 американцев, несколько сотен пострадали. В Пентагоне позже признали, что потери все же были, но в значительно меньшем количестве.

По словам американского генерала Фрэнка Маккензи, малые потери обусловлены тем, что в Пентагоне заранее знали о готовящемся нападении, так как незадолго до атаки Иран приобрел коммерческие спутниковые снимки, которые необходимы для наблюдения за базой.

Маккензи добавил, что в день атаки его сотрудники внимательно следили за активностью Ирана, выжидая, когда Тегеран прекратит покупать фотографии со спутника. После этого был дан приказ о выводе военных с территории объекта.

"Я думаю, иранцы рассчитывали уничтожить несколько американских самолетов и убить несколько американских военнослужащих", — отметил Маккензи.

Отметим, удар по американской военной базе был осуществлен через несколько дней после убийства генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Он погиб в результате ракетного удара в аэропорту Багдада в ночь на 3 января прошлого года. Приказ об ударе отдал лично бывший президент США Дональд Трамп.