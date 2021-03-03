Силовики задержали жителя Симферополя за оправдание терроризма в Сети

Мужчине из Симферополя грозит до семи лет лишения свободы за призывы и оправдание терроризма. Он публиковал материалы соответствующего характера в Сети.

Мужчине из Симферополя грозит до семи лет лишения свободы за призывы и оправдание терроризма. Он публиковал материалы соответствующего характера в Сети.

Сотрудники ФСБ совместно с правоохранителями задержали жителя Симферополя, который является сторонником праворадикальной идеологии. По данным силовиков, мужчина неоднократно выкладывал в Сеть материалы, призывающие к терроризму или оправдывающие его. В ходе проверки действия крымчанина были квалифицированы как преступные и против него возбудили уголовное дело.

На данный момент с фигурантом производства проходят следственные действия. За призывы и оправдание терроризма ему грозит до семи лет тюрьмы.