Российские производители автомобилей столкнулись с дефицитом микросхем

Сокращение количества микросхем в мире может спровоцировать дефицит автомобилей в России. Проблема началась еще весной 2020 года, когда автоконцерны сократили объемы производства.

Сокращение количества микросхем в мире может спровоцировать дефицит автомобилей в России. Проблема началась еще весной 2020 года, когда автоконцерны сократили объемы производства.

Дефицит модулей для машин может спровоцировать снижение их количества на российском авторынке. Только в первом квартале будет отложено производство примерно одного миллиона автомобилей по всему миру, пишет "Коммерсант". Без чипов для модулей ЭРА-ГЛОНАСС транспортные средства не могут поступать на рынок РФ.

Дефицит спровоцирован пандемией коронавируса и начался еще весной прошлого года, когда многие автоконцерны снизили производство. Теперь не все готовы быстро увеличивать объемы. По мнению экспертов, спрос на чипы будет удовлетворен только во втором полугодии 2021 года.