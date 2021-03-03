Полный запрет на продажу алкоголя в Катангском районе Иркутской области поддержали жители эвенкийского села, сообщил руководитель Ербогаченского МО Василий Юрьев.

Полный запрет на продажу алкоголя в Катангском районе Иркутской области поддержали жители эвенкийского села, сообщил руководитель Ербогаченского МО Василий Юрьев.

Спиртные напитки в селе Хамакар раньше продавали только вечером по пятницам, с 17 до 20 часов. В самом населенном пункте живут эвенки, зарегистрированы тут 100 человек — 64 взрослых и 36 детей, из них примерно 50 человек живут в селе постоянно, половина из них — молодежь, уточнил Юрьев.

Несмотря на введенные ограничения по времени, в Хамакаре существует проблема пьянства. Сейчас за сухой закон проголосовало большинство, и данный вопрос 25 марта рассмотрит дума Ербогаченского муниципального образования, передает газета "Правда севера".