ФАН и "Патриот" обсудят использование темы экологии в политике

Вопрос использования экологии в политике обсудят Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот".

Вопрос использования экологии в политике обсудят Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа "Патриот".

Всемирный день дикой природы отмечают 3 марта. Политики от экологии настроили весь мир против углеводородного топлива, запасы которого – экономическое преимущество России. В ходе прямого эфира эксперты обсудят, не является ли мнение "зеленых защитников" мошенничеством или способом уничтожения конкурирующих экономик, пишет ФАН.

Сможет ли Россия защититься от шантажистов, кто атакует атомные проекты России и почему Западу не нравится, когда другие страны строят АЭС? На эти и другие вопросы попытаются ответить экологи, политики, социологи, экономисты, общественники, журналисты и политологи. Прямой эфир пройдет здесь в среду, 3 марта, начало в 14:00.