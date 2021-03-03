Мошенники пытаются выудить деньги у россиян под видом соцвыплат на "Госуслугах"

Новая схема мошенничества появилась в Сети. Злоумышленники пытаются получить сведения с банковских карт россиян под видом портала "Госуслуги".

Новая схема мошенничества появилась в Сети. Злоумышленники пытаются получить сведения с банковских карт россиян под видом портала "Госуслуги".

Мошенники отправляют электронное письмо, которое внешне похоже на сообщение с "Госуслуг". Они предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета под предлогом получения социальных выплат. Об этом сообщает РИА Новости.

В письме указывается электронный адрес отправителя info@mybusinessplan.ru, который не имеет ничего общего с порталом. Прикрепленная к сообщению ссылка ведет на ресурс, где предлагают указать номер банковской карты для якобы перевода денег.