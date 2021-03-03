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13:24   3 Марта 2021
Общество

«Такие крутые»: британцы восхитились морозоустойчивостью россиян

«Такие крутые»: британцы восхитились морозоустойчивостью россиян

Британское издание Daily Mail опубликовало кадры из «замерзшего» района Воркуты – поселка Цементнозаводский. Он находится в 18 километрах от города и уже несколько лет пребывает в запустении. Автор статьи показал читателям несколько «жутких изображений»: на одних снимках подъезды и даже квартиры охвачены снежным пленом, на других – заброшенные автостоянки с десятками «похороненных грузовиков».

«Миграция из региона каждый год, начиная с 2013 года, превратила некоторые населенные пункты в города-призраки на фоне низких температур и растущей безработицы», – пишет корреспондент Daily Mail.

Автор материала также отметил, что в зимние месяцы столбик термометра в регионе опускается до минус 50 градусов. Англичане не удержались и выразили свое восхищение морозостойкостью граждан России.

Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно, – говорит Alsocurious.

Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма снега, минус 2, по всей стране чрезвычайное положение, стихийное бедствие и сплошные сопли-вопли, – отмечает пользователь The_Watchman.

Русские выживают где угодно, они стойкие. Фото, впрочем, потрясающие, –  восхитился Sarah.

А некоторые даже придумали, кого в Воркуту можно отправить, как в ссылку.  

Надо туда Грету [Грета Тунберг – экологический активист из Швеции, – прим. ред.] отправить, пусть проповедует про глобальное потепление, – написал WiseAss2021.

— Похоже, идеальное местечко для принца Гарри и его самовлюбленной женушки, чтобы оставили нас в покое, – пошутил пользователь Snowhik.

Отметим, ранее китайские СМИ назвали русскую баню непростым испытанием для иностранцев.

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#британия #воркута #заполярье #мороз

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