«Такие крутые»: британцы восхитились морозоустойчивостью россиян

Издание Daily Mail опубликовало снимки заполярного поселка под Воркутой.

Британское издание Daily Mail опубликовало кадры из «замерзшего» района Воркуты – поселка Цементнозаводский. Он находится в 18 километрах от города и уже несколько лет пребывает в запустении. Автор статьи показал читателям несколько «жутких изображений»: на одних снимках подъезды и даже квартиры охвачены снежным пленом, на других – заброшенные автостоянки с десятками «похороненных грузовиков».

«Миграция из региона каждый год, начиная с 2013 года, превратила некоторые населенные пункты в города-призраки на фоне низких температур и растущей безработицы», – пишет корреспондент Daily Mail.

Автор материала также отметил, что в зимние месяцы столбик термометра в регионе опускается до минус 50 градусов. Англичане не удержались и выразили свое восхищение морозостойкостью граждан России.

— Неудивительно, что русские такие крутые – на это даже смотреть страшно, – говорит Alsocurious.

— Вот это зима так зима! А не это вот – полдюйма снега, минус 2, по всей стране чрезвычайное положение, стихийное бедствие и сплошные сопли-вопли, – отмечает пользователь The_Watchman.

— Русские выживают где угодно, они стойкие. Фото, впрочем, потрясающие, – восхитился Sarah.

А некоторые даже придумали, кого в Воркуту можно отправить, как в ссылку.

— Надо туда Грету [Грета Тунберг – экологический активист из Швеции, – прим. ред.] отправить, пусть проповедует про глобальное потепление, – написал WiseAss2021.

— Похоже, идеальное местечко для принца Гарри и его самовлюбленной женушки, чтобы оставили нас в покое, – пошутил пользователь Snowhik.

Отметим, ранее китайские СМИ назвали русскую баню непростым испытанием для иностранцев.