Дипломат Захарова назвала антироссийские санкции отвлекающим маневром США

Евросоюз и США новыми антироссийскими санкциями пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Евросоюз и США новыми антироссийскими санкциями пытаются отвлечь внимание от своих внутренних проблем. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Одна из задач этой компании — отвлечь внимание от колоссальных проблем, в том числе с химическим оружием, сказала Захарова в эфире программы "Полный контакт" на радиостанции "Вести FM". Эти проблемы проявились в вопросе организации массовой вакцинации от COVID-19.

"Евросоюз не может согласовать единый подход к тому, нужно ли вводить паспорта вакцинации, как они будут сочетаться с их же концепцией прав человека, свободой передвижения. Они не могут реализовать контракты и обязательства в отношении друг друга в контексте поставок вакцин, которые сейчас так необходимы", — отметила дипломат.

Ранее Евросоюз ввел новые санкции в отношении России в связи с нарушением прав человека и злоупотреблением полномочиями, пишет телеканал "360". Под ограничения попали четыре человека. Вслед за ЕС ограничительные меры расширили США.