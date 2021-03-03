Жителей Петербурга предупредили о возвращении холодов и снега

Потепление, радовавшее жителей Петербурга, уже 3 марта сменится холодной погодой. В городе ожидается выпадение снега. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Потепление, радовавшее жителей Петербурга, уже 3 марта сменится холодной погодой. В городе ожидается выпадение снега. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице окажутся под влиянием теплого циклона, на смену которому затем придет холодный атмосферный фронт. К вечеру среды горожане столкнутся с возвращением холодов и снега, написал в социальной сети Facebook специалист.

В городе на Неве прогнозируется облачная с прояснениями погода. Во второй половине дня ожидается выпадение небольшого количества осадков. Температурный фон в течение дня будет держаться в пределах +1...+3 градусов, однако уже к вечеру опустится ниже нуля.