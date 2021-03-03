Байден назвал "невыгодной сделкой" для Европы трубопровод "СП-2"

Газопровод "Северный поток — 2" является для европейских стран "невыгодной сделкой". Об этом заявил президент США Джозеф Байден.

Газопровод "Северный поток — 2" является для европейских стран "невыгодной сделкой". Об этом заявил президент США Джозеф Байден.

В это же время американский Госдеп не включил ни одну европейскую компанию в список предприятий, нарушивших санкции Вашингтона. Об этом рассказал старший аналитик, специалист по европейской политике Центра свободы имени Маргарет Тэтчер инвестиционного фонда The Heritage Foundation Даниэль Кочис в своей статье. Соединенные Штаты стремятся найти дипломатическое решение с Германией в ситуации с газопроводом, пояснил эксперт.

"Какие бы дальнейшие шаги ни предпринимала (американская. — Прим. ред.) администрация по проекту "Северного потока — 2", ряд европейских стран все равно будет разочарован", — отметил Даниэль Кочис.

Ранее правительство ФРГ оценило санкции США в отношении "Северного потока — 2". В Германии американские ограничительные меры назвали вмешательством в суверенитет.