Нигерийский штамм коронавируса выявлен на севере Италии

Устойчивый к вакцинам нигерийский штамм коронавируса обнаружили в Италии, рассказал президент Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.

Устойчивый к вакцинам нигерийский штамм коронавируса обнаружили в Италии, рассказал президент Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.

Новая мутация COVID-19 найдена в городе Брешии провинции Ломбардия. Информацию передает ANSA. Вирусолог отметил, что впервые был выявлен штамм, который всех беспокоит, так как он может не реагировать на созданные препараты.

Сейчас город Брешия находится в "оранжевой" зоне средневысокой эпидемиологической опасности из-за распространения коронавируса и останется в ней еще неделю. В Италии за время пандемии COVID-19 зафиксировано 2 955 434 случая заражения, добавил Карузо.