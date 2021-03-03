Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:19   3 Марта 2021
Общество

Нигерийский штамм коронавируса выявлен на севере Италии

Нигерийский штамм коронавируса выявлен на севере Италии

Устойчивый к вакцинам нигерийский штамм коронавируса обнаружили в Италии, рассказал президент Итальянского общества вирусологии Арнальдо Карузо.

Новая мутация COVID-19 найдена в городе Брешии провинции Ломбардия. Информацию передает ANSA. Вирусолог отметил, что впервые был выявлен штамм, который всех беспокоит, так как он может не реагировать на созданные препараты.

Сейчас город Брешия находится в "оранжевой" зоне средневысокой эпидемиологической опасности из-за распространения коронавируса и останется в ней еще неделю. В Италии за время пандемии COVID-19 зафиксировано 2 955 434 случая заражения, добавил Карузо.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#италия #вакцина #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров