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9:18   3 Марта 2021
Общество

Минздрав РФ назвал условие для предотвращения третьей волны коронавируса

Минздрав РФ назвал условие для предотвращения третьей волны коронавируса

Способ избежать третьей волны коронавирусной инфекции в России назвал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Предотвратить новый подъем заболеваемости позволит вакцинация от коронавируса. Об этом заявил Мурашко в ходе посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна.

Инфекция еще полностью не уничтожена и продолжает циркулировать. В России прошли регистрацию уже три препарата от заболевания. В последнее время в стране фиксируется снижение случаев заражения. При этом дальнейшее развитие обстановки будет зависеть от вакцинации и соблюдения санитарных требований.

 

 

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#коронавирус #Мурашко #третья волна

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