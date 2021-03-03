Минздрав РФ назвал условие для предотвращения третьей волны коронавируса

Способ избежать третьей волны коронавирусной инфекции в России назвал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Способ избежать третьей волны коронавирусной инфекции в России назвал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Предотвратить новый подъем заболеваемости позволит вакцинация от коронавируса. Об этом заявил Мурашко в ходе посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна.

Инфекция еще полностью не уничтожена и продолжает циркулировать. В России прошли регистрацию уже три препарата от заболевания. В последнее время в стране фиксируется снижение случаев заражения. При этом дальнейшее развитие обстановки будет зависеть от вакцинации и соблюдения санитарных требований.