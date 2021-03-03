Украина оценила собственные убытки после запуска "Северного потока — 2"

Киев может потерять 3 млрд долларов после запуска газопровода "Северный поток — 2", но глава Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью НСН назвал это "некритичным".

Киев может потерять 3 млрд долларов после запуска газопровода "Северный поток — 2", но глава Центра рыночных реформ Владимир Лановой в интервью НСН назвал это "некритичным".

Бывший министр экономики Украины не считает такую потерю миллиардов долларов чем-то страшным для страны. Однако также Лановой высказал мнение, что у страны не получится уменьшить для себя последствия запуска "Северного потока — 2".

"Все равно эти деньги утопают в "бодяжке" "Нафтогаза". Там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы. При этом народ станет беднее, поскольку власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы. И это совершенно неоправданно", — сообщил Лановой.

Экс-министр уверен, что "Северный поток — 2" понесет вред и для России. Он отметил, что Москва потратила большие средства и понесла большие расходы в ходе реализации проекта.