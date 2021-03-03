Парковки на улицах Москвы станут бесплатными 8 марта

Москвичи смогут бесплатно оставлять свои автомобили на парковках 8 марта. Оплачивать места не придется и на улицах, где действует повышенный тариф.

Москвичи смогут бесплатно оставлять свои автомобили на парковках 8 марта. Оплачивать места не придется и на улицах, где действует повышенный тариф.

Все парковки на московских улицах станут бесплатными в Международный женский день. Под исключение попадают стоянки, где есть шлагбаум. Автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков в праздник. Об этом сообщила пресс-служба "Московского паркинга".

В предпраздничные дни, 6 и 7 марта, городские парковки будут работать в обычном режиме. В субботу стоянки будут платными, а в воскресенье придется заплатить повышенный тариф — 380 рублей в час, напомнили на официальном сайте мэра Москвы.