«БесогонТВ» Михалкова возвращается на канал «Россия24» после годового перерыва

С мая 2020 года выпуски выходили только на YouTube.

Авторская программа Никиты Михалкова «БесогонТВ» возвращается в эфир канала «Россия 24». Новый выпуск должен выйти в эфир 6 марта.

«По многочисленным просьбам зрителей и после продуктивной встречи с руководством ВГТРК, на которой мы смогли оговорить и решить все наши вопросы, наш «БесогонТВ» возвращается на «Россию-24», — передает пресс-служба Михалкова.

Новый выпуск называется «Вот оно все и вылезло». По описанию, в нем режиссер будет рассуждать о том, что скрыто под призывами выходить на баррикады и кого сейчас можно называть «элитами».

«Не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами», — напоминает Михалков о замысле своей программы.

«БесогонТВ» перестал выходить в ТВ-эфире с начала мая 2020 года, когда "Россия24» сняла повтор выпуска,в котором Михалков рассуждал о проекте Билла Гейтса по чипированию людей под видом вакцинации. После этого новые выпуски авторской программы выходили только на YouTube-канале программы.