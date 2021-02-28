Политолог Дудчак усомнился в желании США пустить Украину в НАТО

Соединенные Штаты считают бессмысленным вступление Незалежной в Североатлантический Альянс, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

Соединенные Штаты считают бессмысленным вступление Незалежной в Североатлантический Альянс, уверен политолог и экономист Александр Дудчак.

Усиливать военную мощь Киева бесполезно, убежден эксперт. Это ни к чему не приведет, подчеркнул Дудчак. Он дал интервью изданию "Экономика сегодня".

"Америка не согласится платить за Украину, поэтому последней придется наращивать военную мощь за счет своих граждан. К тому же Вашингтон в ультимативном порядке рекомендует всем членам НАТО увеличить расходы на оборону и закупить оружие у Соединенных Штатов", — подчеркнул политолог.

Экономист назвал единственную причину присоединения Украины к НАТО. По его словам, Киев может вступить в Альянс для обострения ситуации в регионе и воплощения сценария по окончательному разрыву отношений с Москвой.